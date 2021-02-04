乡贤创业忙！自己当老板 带富众乡亲

过了立冬，随着造林季的到来，“中国黄杨之乡”偃师区邙岭镇迎来一年中最忙碌的季节。34岁的王兴国站在田间地头，指挥调度着来自天南海北的大卡车，起苗、装车、发货，沉稳老练，游刃有余。

过了立冬，随着造林季的到来，“中国黄杨之乡”偃师区邙岭镇迎来一年中最忙碌的季节。34岁的王兴国站在田间地头，指挥调度着来自天南海北的大卡车，起苗、装车、发货，沉稳老练，游刃有余。

这是王兴国回乡创业的第五年。不同于上一辈搞苗木的老路子，王兴国“玩”出了新花样：拍视频、做直播，在网上揽订单，销售不再是“待客上门”；植保用上了无人机，省时高效降成本。五年来，从最初的20亩到现在的260亩，他的基地越来越大，生意也越做越活，年销售额轻松超百万元。

就在今年，孟津区送庄镇梁凹村的“80后”返乡创业者李治强，也赚到了人生的第一个“一百万”。

李治强是农业大学的研究生，毕业后也一直从事农业生产服务。前些年，看到家乡特色农业发展的蓬勃势头，他再也不甘心做一个“打工仔”，决心返乡创业“自己当老板”。

今年夏秋时节，李治强打理的30亩“阳光玫瑰”葡萄迎来首次集中上市。得益于对栽培技术的精准把控，8万斤高品质葡萄卖出了100多万元。乡亲们看着眼红，也由衷为他点赞：“年轻人有知识，种地的水平也不一般!”

“前些年，之所以萌生回乡创业的念头，是受了‘草莓西施’吕妙霞等返乡乡贤事迹的影响。”李治强坦言。12年前，吕妙霞回乡栽下了一棵小小的草莓苗，如今已扩展至上万亩的基地，让孟津一跃成为享誉全国的草莓优势产区。“未来，我不仅要干好自己的事业，还要当好‘田秀才’，以自己所学服务家乡老乡，一起奔富路。”李治强说。