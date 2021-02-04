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防疫防灾防诈骗 洛阳这些社区巡逻队很“硬核”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 20:30

　　居民生活在社区，社区组成了城市。

　　无论是向市民宣传防疫、防诈骗等知识内容，还是助力城市全方位的文明创建，社区都是重要的阵地和窗口，而在洛阳的不少社区里，由社区居民自发组织的巡逻队，也在越来越多地以志愿服务为文明社区的建设贡献着自己的力量。

　　地点：涧西区天津路街道电厂新村

　　队名：“安心平安巡逻队”

　　任务：助力基层防疫

　　11日上午，在洛阳市涧西区电厂新村社区同乐小区一支由7人组成的巡逻队，正统一身穿红色志愿者服装、手拿小喇叭在小区里往返穿梭，这支队伍名叫“安心平安巡逻队”。

　　同乐小区是涧西区典型的无主管老旧小区，虽然只有7栋居民楼，但平时小区里的安全巡防、环境卫生、日常维护等问题，却也让不少业主“头疼”。

　　“我们巡逻队就是在这种情况下成立的。”“安心平安巡逻队”队长纪泽众说，眼下疫情当前，在肩负原先任务的基础上，巡逻队组织带领12名平均年龄60岁的志愿者四班倒值守小区，张贴防疫宣传标语、发放宣传页、公共区域消杀、登记外地返洛人员信息……用实际行动为基层抗“疫”贡献了自己的力量。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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