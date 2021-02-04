防疫防灾防诈骗 洛阳这些社区巡逻队很“硬核”【视频】

居民生活在社区，社区组成了城市。
居民生活在社区，社区组成了城市。
居民生活在社区，社区组成了城市。
无论是向市民宣传防疫、防诈骗等知识内容，还是助力城市全方位的文明创建，社区都是重要的阵地和窗口，而在洛阳的不少社区里，由社区居民自发组织的巡逻队，也在越来越多地以志愿服务为文明社区的建设贡献着自己的力量。
地点：涧西区天津路街道电厂新村
队名：“安心平安巡逻队”
任务：助力基层防疫
11日上午，在洛阳市涧西区电厂新村社区同乐小区一支由7人组成的巡逻队，正统一身穿红色志愿者服装、手拿小喇叭在小区里往返穿梭，这支队伍名叫“安心平安巡逻队”。
同乐小区是涧西区典型的无主管老旧小区，虽然只有7栋居民楼，但平时小区里的安全巡防、环境卫生、日常维护等问题，却也让不少业主“头疼”。
“我们巡逻队就是在这种情况下成立的。”“安心平安巡逻队”队长纪泽众说，眼下疫情当前，在肩负原先任务的基础上，巡逻队组织带领12名平均年龄60岁的志愿者四班倒值守小区，张贴防疫宣传标语、发放宣传页、公共区域消杀、登记外地返洛人员信息……用实际行动为基层抗“疫”贡献了自己的力量。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605