最高支持额度300万元！河南省重点研发专项开始申报

11日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市已启动省重点研发专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

11日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市已启动省重点研发专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

为深入实施创新驱动发展战略，进一步提升产业链创新整体效能，今年我省设立河南省重点研发专项。项目设置上，专项聚焦我省经济社会发展创新需求，针对共性、关键技术的研发与转化，开展“产、学、研、用”协同创新，单个项目支持额度为百万级，个别重大项目原则上不超过300万元。

申报条件

项目申请单位应为在我省注册的具有独立法人资格的企业、高等学校、科研院所等，注册时间为2020年10月1日前，建有省级(含省级)以上研发平台；

项目申请单位为企业的须有实际研发活动，大中型企业上年度研发投入占主营业务收入比例不低于1.5%，其他企业不低于3%；

项目负责人年龄不超过60周岁，每年用于项目的工作时间不得少于6个月等。

申报方式

项目申报采取网上申报的方式进行，申报人可登录河南省科技计划项目管理系统，按要求进行填报，填报截止日期为11月28日。市科技局咨询电话：63960866。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)