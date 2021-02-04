跟着《登场了！洛阳》 寻先贤踪迹 品洛阳文风

在古代，文人墨客在饮酒作诗时会玩什么“游戏”？若此刻和你来一场“斗诗大赛”，和洛阳相关的诗词你能说上几句？10日，爱奇艺原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》第9期上线，带你探寻洛阳文风，徜徉古都诗情。

在古代，文人墨客在饮酒作诗时会玩什么“游戏”？若此刻和你来一场“斗诗大赛”，和洛阳相关的诗词你能说上几句？10日，爱奇艺原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》第9期上线，带你探寻洛阳文风，徜徉古都诗情。

在本期节目中，探索团成员分为两条主题线路：汪涵、IXFORM-唐九洲、青年演员肖燕前往西泰山，追寻竹林七贤探魏晋风度；李浩源、IXFORM-连淮伟则前往白园探大唐气象。本期探索团的任务是寻找引领风骚者的踪迹，感受文脉传承的意义。

竹林七贤指的是嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸七人。在魏晋时期，政治黑暗且战争不断，很多人士选择谨慎避世的态度，便有了竹林七贤这样的团体。“魏晋风度”组成员穿行在西泰山的山林之间，在与七贤的邂逅、交流中，沉浸式感受才子风度，并通过国家一级作家、深圳市作家协会副主席梅毅的讲解，了解七贤往事。