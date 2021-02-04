快来看看！10月份洛阳哪些企业和商品品牌被投诉次数较多

涉嫌虚假宣传、办卡纠纷、食品质量问题……11日，记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心公布10月洛阳消费市场被投诉较多的企业名单和商品品牌。

涉嫌虚假宣传、办卡纠纷、食品质量问题……11日，记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心公布10月洛阳消费市场被投诉较多的企业名单和商品品牌。

10月，该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报20416起。其中12315热线17891起,全国12315平台群众自诉转办1619起，110联动转办767起，百姓呼声88起，面诉36起，信函15起。

具体情况是：受理咨询14795起；受理投诉4599起，共为消费者挽回经济损失246.26万元；受理举报1022起，案值96万余元。

其中，商品类投诉2606起，占投诉总量的57%。主要集中在一般食品的质量问题、交通工具质量安全问题、家居用品的售后三包问题等。服务类投诉1993起，占投诉总量的43%。主要集中在普通商品销售服务问题、餐饮店和宾馆服务问题、美容美发洗浴服务问题等。受理举报1022起，问题主要集中在广告违法行为、食品质量违法行为、侵害消费者权益违法行为、产品质量违法行为及其他市场监管领域违法行为等。(记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)