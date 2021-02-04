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这个双休日，洛阳全市寄宿制学校将调休
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 12:56

　　记者11日从洛阳市教育局获悉，洛阳已下发通知：这个双休日(11月13日、14日)，全市寄宿制学校将进行调休，并继续实行全封闭式管理，各学校要做好课程安排和文体娱乐活动，做好学生、家长的安抚工作，各学校可在11月15日下午课程结束后由家长们接学生回家。

　　洛阳市教育局有关负责人介绍，为进一步做好学校新冠肺炎疫情防控工作，安全度过疫情防控关键期，保证广大师生员工的生命安全与身体健康，洛阳市发布了上述通知。

　　通知还明确了全市寄宿制学校调休安排：其中，初中寄宿制学校11月16日至18日休息；高中寄宿制学校11月16日至17日休息。

　　该负责人提醒，所有师生员工回家途中做好个人防护，全程佩戴好口罩，尽量不乘坐公共交通工具。在调休期间，广大师生员工要自觉遵守相关规定，不串门、不聚会、不聚餐，减少外出，做好健康监测，养成良好生活习惯。(记者 孟山 通讯员 陈钢)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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