“双十一”购物当心电信诈骗 洛阳警方积极开展反诈宣传

“双十一”前后是网络购物诈骗的高发期，消费者一不小心就会中招。为了给我市群众创造良好的网络购物环境，洛阳市公安局网安和反诈部门积极开展反诈宣传，发布两起典型案例，提醒市民切勿上当受骗。

“双十一”前后是网络购物诈骗的高发期，消费者一不小心就会中招。为了给我市群众创造良好的网络购物环境，洛阳市公安局网安和反诈部门积极开展反诈宣传，发布两起典型案例，提醒市民切勿上当受骗。

案例一：冒充“电商客服”进行诈骗

张女士接到一陌生电话号码，对方自称是淘宝客服，称张女士之前购买的快递丢失，要给张女士作出赔偿。张女士没有进行查询便相信了对方，对方让张女士把钱先转入指定银行卡，审核成功后这个钱会同赔偿金一起返还给张女士。随后，对方又说张女士开通了会员，每月要扣费500元，并降低她的征信需要先交费关闭会员功能，之后会将钱返还给张女士。在张女士转了两笔钱后，对方又让张女士继续转款，张女士此时意识到被骗，遂报警。

警方提示：遇到这类诈骗，请您一定要认真核对对方身份，可以拨打官方电话或在线联系网点客服确认是否有退款；电商平台的客服不会添加你的微信、QQ好友，一切操作请在该平台上进行；对方一旦让你操作转账或者借呗这类借贷产品，通通不要理会；验证码及各类密码一定要小心保管，不要轻易透漏给对方，更不要随意打开对方发来的不明链接。

案例二：谎称卖家承诺低于市场价出售商品，收到付款后却不发货

2021年10月，郭某想在一个短视频软件中看到有个商家以明显低于市场价格的金额出售手机，并且卖家以不走官方支付渠道可以更加优惠为由，先让郭某在微信扫码转账定金600多元，后郭某一直未见对方发货并被拉黑后立即报警。

作案手段揭秘：此类犯罪分子会谎称自己是卖家，在各种平台上发布销售物品信息并且价格明显低于市场价格，提供微信或网页链接的二维码，并要求受害人按指示操作，以平台外交易的方式转走受害人银行卡等账户内的资金。

警方提示：犯罪分子在虚假购物网站发布超低价格高质量商品吸引消费者，消费者下单购买后，对方会提出直接汇款至私人账户的要求，待收到汇款后用假冒伪劣商品欺骗买家或者干脆不发货。如果消费者向其反馈发货问题，他们要么不予回复，要么就以各种各样的借口继续行骗。网络购物一定要到正规网站，不要贪图小利。（张丽娜 郭浩文）④