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八旬老人钟情《洛阳晚报》 制作200余本精美专题册
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 13:23

　　“这些都是我装订的晚报专题册，这本是《经典洛阳》，这本是《情聊》，这是今年牡丹文化节的……”昨天下午，在洛阳市老城区春都路建华园小区，八旬老人梁浩林饶有兴致地向洛报融媒记者介绍。他将《洛阳晚报》的内容归类整理，精心制作了200余本专题册。

　　200余本晚报专题册，制作精美、用心

　　走进梁浩林老人的家，一排排书架、展柜格外引人注意。展柜里除了各式根雕、酒瓶，还有一摞摞厚厚的报纸装订册，上面还标注了编号。“这些是我装订的《洛阳晚报》专题册。”梁浩林指着一沓沓册子说。

　　洛报融媒记者注意到，在展柜前的书桌上，整齐摆放着两排制作精美的册子。共分为两种规格，大的册子是白色封皮，上面写着“河洛”“作文”“漫画”“摄影”等字样，每一本封皮上的字体不同，配图也十分贴合主题的配图。翻开细看，里面是晚报相应的版面，整整齐齐地装订在一起。

　　还有不少书本大小的册子，有的是牛皮纸封面，有的也是白色封皮，标注着“2021年牡丹文化节”“博物馆”“散文”等字样。里面则是从晚报上剪下来的文章，分不同主题粘贴在不同的册子里。

　　梁浩林老人给他这个收藏空间起名为“穿珠编贝斋”，所以每本晚报专题册的封皮下方都写着这5个字。“我像穿珍珠、整理贝壳一样，把晚报的精彩内容整理在一起。”他说，这些年，他制作的晚报专题册已有200余本。

　　他一直喜欢剪报，装订晚报时间最长

　　梁浩林老人说，他在部队当兵的时候，就喜欢看报、剪报。转业后在单位负责教育工作，接触的报纸种类比较多，他就把重要的内容和有用的信息都剪下来，分门别类汇集成册。

　　“我剪集过的报纸有上百种，装订了上千册专题册，唯独对《洛阳晚报》情有独钟。”梁浩林老人介绍，晚报是他订阅时间最长，剪报、装订时间最长、册数最多、内容最丰富的报纸。

　　梁浩林老人从1994年晚报创刊开始订阅，那时候他工作较忙，只能趁空闲时间剪报、装订，就把晚报按内容类别和其他报纸粘贴在一起，从2003年开始系统剪集、装订晚报专题册。

　　“我爱好文学，喜欢写诗，晚报内容丰富，能给我积累很多写作素材。”梁浩林老人说，他最爱看晚报副刊，《经典洛阳》《娜说河洛》《情聊》是他每期必读、必收藏的内容。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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