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2022年河南省高招体育类考试确定：明年3月至5月举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 13:24
资料图

　　记者11日从洛阳市招生考试中心获悉，河南省招办正式发布2022年普通高校体育类专业招生考试有关信息：我省2022年体育专业省统考拟于明年3月至5月进行，时间、地点、组织方式将根据疫情防控形势另行通知；体育专业省统考考试科目、分值仍按照2021年的政策执行。据介绍，报考体育教育、社会体育、休闲体育等使用我省体育专业统考成绩作为录取依据的相关专业的考生(简称“高考体育类”)，均须参加河南省2022年普通高校招生统一报名。

　　【时间】

　　我省2022年体育专业省统考拟于3-5月份进行，时间、地点、组织方式将根据疫情防控形势另行通知。

　　【科目】

　　体育专业省统考考试科目、分值仍按照2021年的政策执行。即：身体素质考试为必考科目，共3项(立定跳远、100米、原地掷铅球)，每项40分，满分120分；专项技术满分30分；总分满分为150分。因疫情防控需要继续暂停专项技术考试，该项成绩以满分计入总分。考生须参加我省组织的2022年普通高校招生全国统一文化考试。

　　【志愿设置】

　　我省“高考体育类”本、专科批次实行平行志愿，每个批次设9个志愿，“1个学校+1个专业”为1个志愿，不设调剂志愿。

　　考生在提前批填报体育类专业志愿，不得兼报同批次其他类别志愿，但可兼报其他批次的志愿。

　　【注意事项】

　　根据教育部有关要求，每个考生只允许有一个考生号,报考运动训练、武术与民族传统体育专业(以下简称“体育单招”)或高水平运动队的考生均须参加统一报名。相关要求如下：

　　只报考“体育单招”的考生

　　须按普通高考文(理)科报名并选择“兼报体育单招”选项。考生不需要参加我省体育专业统一考试及高考文化考试，但须参加“体育单招”文化课全国统一考试，具体安排另行通知。

　　只报考高校高水平运动队的考生

　　须按普通高考文(理)科报名。考生不需要参加我省体育专业统一考试，参加文化课考试的类型需依据考生运动等级由招生院校确定，具体安排另行通知。

　　兼报类型的考生

　　如“体育单招”考生或高水平运动队考生参加“体育专业省统考”，须按“高考体育类”报名(“体育单招”考生仍须选择“兼报体育单招”选项)，并参加我省体育专业省统考及高考文化考试。（记者 孟山 文/图 通讯员 高冰南）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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