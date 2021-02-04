骑电动车不佩戴头盔会被处罚吗？ 洛阳警方给出答复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，骑电动车不佩戴头盔会被处罚吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，骑电动车不佩戴头盔会被处罚吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期，骑电动车不佩戴头盔会被处罚吗？
对此，市公安局回复：目前，洛阳市对于驾驶电动自行车不佩戴安全头盔的行为暂不处罚，但交通管理部门对驾驶电动自行车不佩戴安全头盔的行为可以采取协助执勤、学习法律法规等措施 来提高头盔佩戴率，最主要的是佩戴安全头盔能够有效减低自身在发生交通事故时的伤亡率，所以为了您的安全请驾驶电动自行车时佩戴安全头盔。
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