为应对疫情，河南部分高校寒假时间调整

今日，河南省教育厅官方微信发布我省部分高校寒假时间有调整，其中，洛阳师范学院寒假放假时间调整到2022年1月1日。
今日，河南省教育厅官方微信发布我省部分高校寒假时间有调整，其中，洛阳师范学院寒假放假时间调整到2022年1月1日。
今日，河南省教育厅官方微信发布我省部分高校寒假时间有调整，其中，洛阳师范学院寒假放假时间调整到2022年1月1日。具体内容如下：
近期，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，国内多地发生关联疫情，加上冬季因素的叠加影响，疫情防控形势愈发紧张，教育系统疫情防控工作再一次面临严峻考验。
为进一步完善防疫措施，做好校园疫情防控，保障师生员工健康安全，我省部分高校根据学校情况和国内疫情形势，结合师生意愿和需求，提前谋划，科学安排学生、教职工寒假放假时间和2022年春季学期开学工作。
（来源：河南省教育厅）⑥
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