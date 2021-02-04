河科大新增博士、硕士学位授权点12个 增量居全省高校第1位

记者11日从河南科技大学获悉，该校新增博士、硕士学位授权点12个，增量名列全国高校第11位、河南高校第1位。 记者11日从河南科技大学获悉，该校新增博士、硕士学位授权点12个，增量名列全国高校第11位、河南高校第1位。 据介绍，近日，国务院学位委员会印发了《关于下达2020年审核增列的博士、硕士学位授权点名单的通知》(学位〔2021〕14号)，公布批准的授权学科和专业学位类别名单。其中，河南科技大学新增12个，分别是—— 【新增4个博士学位授权点】 ●冶金工程(新增一级学科博士点) ●管理科学与工程(新增一级学科博士点) ●农业工程(新增一级学科博士点) ●临床医学(新增专业学位博士点) 【新增8个硕士学位授权点】 ●建筑学(新增一级学科硕士点) ●力学(新增一级学科硕士点) ●特种医学(新增一级学科硕士点) ●法律(新增专业学位硕士点) ●体育(新增专业学位硕士点) ●应用统计(新增专业学位硕士点) ●汉语国际教育(新增专业学位硕士点) ●文物与博物馆(新增专业学位硕士点) 至此，河科大实现了工科、农科、医科和文管类学科博士学位授权点的全覆盖，初步实现了建设高水平综合性大学的阶段性目标。 近年来，河南科技大学高度重视学科建设工作，紧紧围绕创建“双一流”大学的目标，改革学科建设体制机制，优化资源整合配置，推进学科一体化建设，持续提升学科整体水平，成效显著。目前，河科大具有一级学科博士、硕士授权点48个，专业博士、硕士授权点25个，初步形成了门类齐全、结构合理、特色鲜明、优势突出的高水平综合性大学的办学格局，学校的核心竞争力和社会影响力更加突显，在国内外专业机构评价中的位次不断提升，为创建“双一流”大学奠定了良好基础。(记者 孟山 文/图 通讯员 丁雯雯)