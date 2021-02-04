洛阳市妇联招募“爱心妈妈” 为留守儿童编织毛衣送温暖

记者刚刚获悉，洛阳市妇联发布“爱心妈妈”招募令，招募社会各界爱心人士，为留守儿童编织毛衣送温暖。

记者刚刚获悉，洛阳市妇联发布“爱心妈妈”招募令，招募社会各界爱心人士，为留守儿童编织毛衣送温暖。

据介绍，全国妇联自2014年开始，连续7年开展“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动，通过“爱心妈妈”编织毛衣，为新疆各族儿童送上祖国大家庭的温暖，在全社会营造全民关心关爱留守儿童健康成长的良好社会环境，为各民族家庭之间交流交融、爱心互动、情谊联结搭建平台。

今年，洛阳市妇联收到全国妇联与恒源祥集团提供的675斤毛线，将为新疆、西藏及本市留守儿童送去温暖和关爱。为此，洛阳市妇联招募“爱心妈妈”志愿者，希望您带上对困境儿童的一份爱心，伸出温暖的双手，免费领取爱心毛线，拿起手中的棒针，为需要温暖的孩子编织一件充满爱意和梦想的毛衣，让这个冬天不再寒冷。

具体要求：

1.编织者年龄不限，只要有爱心会编织毛衣均可。

2.受助对象为3-12岁的留守儿童。

3.免费领取毛线，收回一件毛衣。

4.12月25日前完成成品毛衣，交回洛阳市妇联家儿部，由洛阳市妇联组织工作人员对回收的爱心毛衣进行检查整理，确保毛衣质量，统一发出。

洛阳市妇联地址：洛阳市洛龙区太康路11号423房间

联系电话：63278323

联系人：杨珂 陆瑶 （记者 李冰 通讯员 董翠翠）