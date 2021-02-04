集中供热在即 记者探访高新热力准备情况

集中供热在即，昨日，记者从洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)了解到，目前该公司热力主管网正在逐渐升温，各项供热工作已准备就绪，确保从15日起供热平稳。

高新热力调度中心

集中供热在即，昨日，记者从洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)了解到，目前该公司热力主管网正在逐渐升温，各项供热工作已准备就绪，确保从15日起供热平稳。

高新热力新增供热面积50万平方米

“您好，我是高新热力网格长，请问您家里什么时间有人，方便我们上门开阀吗？”昨日上午，在高新区滨河北路，周志强正在电话联系今年新增的热力用户，预约入户开阀时间。他今年42岁，是高新热力的一名网格长，今冬要服务12个小区3500多户居民用热，虽然还没正式进入采暖期，但已经忙得不可开交。

今年，高新热力新增供热面积50万平方米，总供热入网面积达到575万平方米。为确保供热服务覆盖到每一个用户，该公司把直供小区分成6个网格，每个网格由1名网格长和6名网格员负责。“目前开阀工作已经完成90%左右，还有一些晚交费的用户，需要我们逐户预约开阀。”周志强说，有的用户下班比较晚，他们往往要忙到夜里10点以后。