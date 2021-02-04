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洛阳今日晴天到多云 气温4℃到15℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.11.11 08:34

　　昨天，又是西北风呼啸的一天，11时22分，市气象台继续发布大风蓝色预警信号，提醒公众注意规避大风带来的安全隐患，这也是洛阳连续5天发布大风预警信号。

　　大风带来的不仅是天干物燥，还有“冷”，尤其是寒冬，大风吹过，把人冻得直打哆嗦。为什么冬季大风会让我们感觉格外冷呢？答案是“风寒效应”。

　　风寒效应是一种因风引起的体感温度较实际气温低的现象。很多人都有这样的体验：当静止或行走时，感觉冷暖适宜，如果坐上摩托车或敞篷车飞速前进，马上会感到风声大作，周身寒冷。

　　这是因为，人的体温一般为36℃到37℃，在多数情况下会高于周围环境温度，在无风或微风的情况下，人体周围的空气分子交换很弱，这就在人体和大自然的空气间形成了一个比较稳定的过渡层。由于空气是热的不良导体，过渡层就在贴近人体的表面起到保暖作用。但当空气流动很快时，人体周围的空气保温层会不断地被新来的冷空气代替，并把热量带走，风速越大，人体散失的热量越快、越多，人也就会越来越感到寒冷。这就是在气温相同的条件下，有风时比无风时让人感到寒冷的原因。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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