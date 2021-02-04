王军主持召开市四大班子秘书长联席会议

10日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习省第十一次党代会、市第十二次党代会、全市领导干部会议精神，统筹安排、调度推进各项重点工作。

10日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习省第十一次党代会、市第十二次党代会、全市领导干部会议精神，统筹安排、调度推进各项重点工作。

会议指出，市四大班子办公室、市委各部委要持续深入贯彻落实省、市党代会精神，切实把省委和市委部署要求转化为推动发展的具体举措。要带头加强学习研究，精心组织宣传宣讲，开展多种形式的学习研讨，分级分批抓好干部培训，真正做到学深悟透、把握精髓；要立足部门实际，深入研究工作、做好结合转化，确保省委、市委决策部署落地落实；要扎实开展思想解放大讨论活动，推动改革发展实现新突破。要加强机关保密建设，做好保密警示教育，及时堵塞漏洞，将保密工作融入日常、抓在经常，始终筑牢保密防线。要统筹兼顾落实好当前各项重点工作，确保高质量完成全年各项目标任务。要抓好党的十九届六中全会精神学习宣传贯彻工作，持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，安排好党史学习教育下步重点工作。要确保高质量递交年度请示报告，提前做好我市重要会议筹办工作，抓好常态化疫情防控，着手总结今年工作，谋划明年重点工作事项，推动省委、市委各项决策部署落到实处。(记者 孙小蕊)