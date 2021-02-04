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持续深化制度型开放 激发开放发展新动能——访市商务局党组书记、局长吕宗乐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 08:29

　　“市第十二次党代会提出，要通过深化制度型开放，在高水平开放中积蓄城市发展之势、实现城市气质之变，这为我们下一步工作指明了方向。”市商务局党组书记、局长吕宗乐在接受本报记者专访时说。

　　吕宗乐表示，全市商务系统将全面贯彻落实党代会精神，解放思想，创新举措，奋发作为，强力实施“六大行动”，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献商务力量。

　　深化制度型开放，拓展发展空间。全面贯彻省、市制度型开放战略要求，强化开放意识，树立开放思维，制订出台《洛阳市开放发展行动计划》，加快由传统工业领域开放向科技、文化、旅游、金融、卫生、农业等多领域开放转变，真正以开放促改革、促创新、促发展。

　　实施开放平台优势提升行动，推动开放平台能级跃升。以自贸区创新发展为开放“龙头”，建好用好经开区、综保区、跨境电商综试区和即将获批的国家服务外包示范城市等各类开放平台，推动优势叠加、资源共享、效应协同，不断增强开放发展动能，加快形成引领副中心城市建设的开放创新动力源。

　　实施开放通道拓展升级行动，畅通对外开放大通道。围绕构建空中、陆上、海上、网上“丝绸之路”发展格局，推动洛阳机场建设集客运、货运等功能于一体的航空枢纽，争取开通更多国际国内航线航班，推动东方红国际陆港等重点口岸项目建设，持续开行中欧、中亚班列和铁海联运班列，全面提升国际化互联互通水平。

　　实施招大引强提质增效行动，助推产业结构升级。强化工作统筹、政策统筹，建立标准化的招商引资服务体系，大力实施产业集群招商、基金招商、驻点招商，着力引进一批引领性、突破性、标志性的龙头项目。

　　实施对外贸易转型发展行动，推动外贸稳中提质。持续提升六大外贸转型升级基地，引进、培育、壮大一批具有核心竞争力的外贸企业集群。强力推进跨境电商、服务贸易产业发展，不断扩大跨境电商试点业务规模，以“高端装备制造+服务”和“工程+服务”国际化为重点，创新发展服务贸易。

　　实施“走出去”市场开拓行动，扩大对外经济合作规模。支持中信重工、一拖集团等优势企业“抱团出海”，开展国际产能合作，推动企业开展对外投资、工程承包和劳务输出。强化对“走出去”企业的服务与风险防范，提升企业国际化运营能力和水平。

　　实施消费提力扩容提质行动，充分激发消费活力。以青年友好型城市为目标，对标国际消费中心城市建设标准，大力实施特色街区商圈提升等八大工程，建设一批潮流时尚消费街区，更好地满足青年人消费需求。（记者 李迎博 通讯员 刘朋辉）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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