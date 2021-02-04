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“万人助万企 党媒在行动”暨《洛阳造，加油！》5G直播活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 08:39
活动启动现场

　　服务企业就是服务全市工作大局。昨日上午，“万人助万企 党媒在行动”暨《洛阳造，加油！》5G直播活动正式启动。该活动将通过新的融媒体栏目和数字赋能，为全市“万人助万企”活动深入开展提供新的平台载体。

　　此次活动由市委宣传部指导，洛阳日报报业集团、市工信局(洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室)、中国移动洛阳分公司主办，洛报集团掌上洛阳客户端承办。

　　该活动未来将深入洛阳各类企业、双创团队，通过5G视频直播向全国网友展示洛阳企业的创新力和核心竞争力，全方位报道洛阳良好的营商环境。届时，每场直播将在掌上洛阳客户端、掌上洛阳·洛视频抖音号、洛视频视频号、新华社现场云等平台同步进行，并在后期制作短视频进行全平台发布，力争以喜闻乐见、便于传播的方式，让更多人认识“洛阳制造”、认可“洛阳制造”、购买“洛阳制造”，同时为更多企业来洛投资提供推广平台和对接渠道。

　　在具体分工合作上，作为洛报集团重点打造的移动端平台，新型主流党媒掌上洛阳客户端将积极创新宣传模式，利用“移动端、视频化、交互性”的融媒体栏目，帮助企业解决实际困难，不断提升企业竞争力，围绕打造最优营商环境积极讲好“洛阳故事”。

　　结合“万人助万企”重点工作，洛阳移动将围绕此次活动，为企业量身打造“三个一解决方案”，具体包括打造“万人助万企”的信息化服务平台，助力“万人助万企”活动实现信息化转型；组建专业的信息化专家服务团队，为企业量身打造信息化解决方案；提供一整套信息化、数字化、智能化企业解决方案清单，加快企业数智化转型步伐。

　　此外，随着“万人助万企 党媒在行动”暨《洛阳造，加油！》5G直播活动的正式启动，与之配套的洛阳“万人助万企移动互助平台”也在建设当中。未来该平台拟实现新闻发布、文件(通知)集纳、诉求办理过程监督、部门协同、问题信息追溯、数据科学管理等多种功能，进一步通过数字赋能推动全市“万人助万企”活动深入开展。(记者 陈曦/文 常世峰/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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