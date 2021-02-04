徐衣显主持召开市文明委全体会议

昨日下午，市委副书记、代市长、市文明委主任徐衣显主持召开市文明委全体会议，总结盘点全市精神文明建设工作，部署下步重点任务，强调要坚持以人为本、创建为民，精益求精补齐短板，守正创新厚植优势，乘势而上全力争创全国文明典范城市，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

徐衣显在市文明委全体会议上强调

锚定目标争创全国文明典范城市

创建为民谱写精神文明洛阳篇章

昨日下午，市委副书记、代市长、市文明委主任徐衣显主持召开市文明委全体会议，总结盘点全市精神文明建设工作，部署下步重点任务，强调要坚持以人为本、创建为民，精益求精补齐短板，守正创新厚植优势，乘势而上全力争创全国文明典范城市，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

徐衣显指出，全国文明城市是含金量最高、综合性最强、影响力最大的城市品牌，典范城市是层次更高、示范更强的文明城市“升级版”。要深入贯彻市第十二次党代会精神，锚定典范城市目标，开拓创新、务实重干，在新起点上建设更高层次、更高水平、更高质量的全国文明典范城市，全方位提升城市承载力、亲和力、感召力。

徐衣显强调，一要主动拉高标杆，强化使命担当。切实增强争创文明典范城市的使命感、责任感和紧迫感，围绕“一模范、四高、四力”要求，把底数摸清，把弱项找准，把短板补齐，做实做细做精做优创建工作，让洛阳从“文明高地”跻身“文明高峰”。二要对标测评体系，细化分解任务。逐项对标对表，把目标任务再细化，把时间节点再明确，把创建责任再压实，标杆更高、要求更严、工作更实，切实把创建工作融入本地区本单位工作全过程、各环节，加强统筹兼顾，注重协调配合，做到经济社会发展和典范城市创建“两手抓、两手硬”。三要坚持问题导向，深化专项治理。带着问题看、对着问题干，把整治非机动车秩序作为重要任务，把解决停车难问题作为紧迫任务，把社区管理治理作为常态任务，成立工作专班，加强法治化治理，精准把脉问诊，综合施策、多点发力，查缺补漏、整治顽疾，扮靓城市颜值，涵养文明气质，彰显生活品质。四要突出常态长效，完善推进机制。层层压实属地责任和主体责任，强化推进机制，完善共建机制，严格奖惩机制，实现全域覆盖，传导责任压力，推动文明创建各项工作落细落实，形成人人有责、人人尽责、人人享有的文明创建工作格局。

杨骁、王飞、孙延文、雷雪芹、任丽君、张伊民参加会议。(记者 李三旺)