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伤心窈娘堤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.11.11 08:19

　　“碧云天，黄花地，西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。”深秋时节，漫步洛河边，看河水泛起层层涟漪，脑海中忽然泛起这几句词，想起了唐代时有名的窈娘堤，想起了窈娘——那个伤心落下“离人泪”的美丽女子。

　　窈娘堤，来源于一个凄婉的爱情故事。

　　武则天当政时期，官员乔知之的婢女窈娘，能歌善舞，色艺双绝。乔知之十分宠爱她，满心满眼都是她，且因此不再婚娶。

　　然好景不长。武则天的侄子武承嗣，垂涎窈娘的美貌，抢走了窈娘，据为己有。乔知之痛恨成疾，又非常思念窈娘，就在细绢上写了一首《绿珠怨》，用重金买通武家的守门人，送给窈娘。

　　诗中写道：石家金谷重新声，明珠十斛买娉婷。昔日可怜偏自许，此时歌舞得人情。君家闺阁不曾观，好将歌舞借人看。意气雄豪非分理，骄矜势力横相干。辞君去君终不忍，徒劳掩袂伤铅粉。百年离恨在高楼，一代红颜为君尽。

　　乔知之借西晋时期石崇爱姬绿珠殉情坠楼的故事，抒发了对权贵武承嗣的愤恨、对心上人窈娘的不舍。窈娘读罢诗，痛哭不已，茶饭不思。一天，她趁人不备，将诗绢藏于裙带中，偷跑出武府。

　　她刚刚跑到应天门附近，武家的人就追上来了。窈娘不甘被抓回去，就纵身跳进了附近一口井中。爪牙们打捞出窈娘遗体，武承嗣发现了她裙带里藏的诗绢，恨得咬牙切齿，就罗织罪名将乔知之杀了。

　　许是洛神也同情窈娘和乔知之的遭遇，为之伤痛，河水暴涨，漫过堤岸，冲毁了天津桥，一路涨到窈娘投井处，填塞了这口井。

　　后来，天津桥北岸重修了河堤，人们同情那对誓死相爱的主婢，就把这段河堤命名为“窈娘堤”。

　　“兰成宅里寻枯树，宋玉亭前别故人。心断洛阳三两处，窈娘堤抱古天津。”写过《莺莺传》的唐朝诗人元稹，曾为窈娘深掬同情之泪。

　　时光如流水逝去，窈娘堤早已湮没在历史的烟尘中。如今，洛河两岸杨柳依依，芳草萋萋，一对对情侣手拉手漫步，或头抵头喁喁私语，尽享爱情的甜蜜。窈娘若在，应该不会再落下“离人泪”吧。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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