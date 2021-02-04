史上最强光棍“脱光”记

今天是“光棍节”，11月11日，四根“光棍”形影相吊，可谓形象。

今天是“光棍节”，11月11日，四根“光棍”形影相吊，可谓形象。

明清往后，“光棍”指单身汉，是中性词，不含褒贬。在此前的元杂剧中，“光棍”特指无职业、无资产、无家室且行为浪荡的地痞无赖。

刘邦就曾是这么一个无赖光棍。谁能想到，最终他不但顺利娶妻，还当上了汉朝的开国皇帝，称帝后，刘邦很快“西都洛阳”，后来虽然定都长安，实际上却是把洛阳当陪都，几乎年年来洛阳。

蹭饭蹭了个媳妇

《汉书》记载，汉高祖刘邦原是沛县(今江苏境内)人，发迹前是个讨人嫌的老光棍。

就像模样漂亮的姑娘更引人注意一样，长得帅的男人，更容易受姑娘青睐。不过，刘邦的相貌不太符合传统审美，史书里说他脑门大，额头突，满腿黑痣。

长得砢碜也就罢了，刘邦硬实力也不行，堪称“四无”大叔：一无钱，二无权，三无学历，四无干劲儿，整天游手好闲混日子，没有赚钱的本事，又不肯下地劳动，一大把年纪了还到嫂子家蹭饭吃。嫂子嫌弃他，一见他进门就刷锅。

按现代人的择偶眼光来看，这样的混混儿恐怕得打一辈子光棍。然而，刘邦超级自信，丝毫不为找不到媳妇担忧。

他性情豪爽，我行我素，相信自己总有一天能出人头地。话说当时有个吕公，吕公宴请宾客，刘邦也去凑热闹。

因为人多座少，司仪规定：礼金不满一千钱者不许入席“吃桌”。刘邦一个钱都没带，却厚着脸皮高喊：“我给一万钱红包！”

吕公听见有人随礼随得这么慷慨，就迎了出来。他见刘邦泰然自若、自信满满，也不问其到底给没给红包，就请刘邦入贵宾席。

俩人边吃边聊，饭还没吃完，吕公便决定把女儿吕雉嫁给刘邦。他老婆很恼火：“县令想娶咱闺女你都不同意，为啥许给刘邦？”

吕公说：“我会看相，觉得刘邦能成大事，咱闺女跟着他不亏！”

真汉子知恩图报

要看清一个人，得看他落魄时的底线和得意时的气度。刘邦是条汉子，知恩图报，重情重义，这注定他不会一辈子遭人白眼，也不会一辈子打光棍。

刘邦得了天下后，打算定都洛阳，在洛阳大宴群臣、封官赏爵，重赏恩人萧何。

想当年，连刘邦自己的嫂子都瞧不起他，萧何却对刘邦以礼相待。他鼓励刘邦追求梦想，支持刘邦起兵造反，为刘邦月下追韩信，招揽人才。

刘邦心存感激，封萧何为“开国第一侯”，赏其封地，特许其带剑上殿。有人怪皇帝偏心，刘邦说，萧何有恩于他，给萧何再多都不够！

他还给“司机”夏侯婴面子，在洛阳赦免了仇人季布。

季布本是项羽的部下，数次打得刘邦抬不起头。刘邦一到洛阳就悬赏捉拿这个死对头。

义士朱家同情季布，专程来洛阳拜见夏侯婴，请他代为说情。当时刘邦已下令，胆敢窝藏季布者，灭三族。夏侯婴说了几句话，刘邦就赦免了季布，还封他当了官。

刘邦为何听夏侯婴的话？因为夏侯婴不但是刘邦的车夫，还是他的恩人。刘邦当年一度战败，带着儿女逃命。敌人紧追不舍，马车越跑越慢，刘邦心急，为了减负，竟把亲生子女踹下了车！厚道的夏侯婴坚持停车救孩子，凭借高超的驾驶技术，护送刘邦一家人逃离了险境。

这样看来，刘邦是个真汉子，吕雉嫁给刘邦，确实不亏。

追求真爱要勇敢

刘邦凭自己的真本事，不但顺利“脱光”，拥有了心爱的女人，还拥有了大好江山。

可是，刘邦就这么一个。对普通人来说，该如何解决终身大事呢？

洛阳是东周王城。周朝人比较开放。《周礼》记载，每年春天，官府倡导民间组织大型相亲会，“令会男女，于是时也，奔者不禁”，看中谁就跟谁好，大胆追求真爱。

《汉书》记载，汉代“女子年十五以上至三十不嫁，五算”。该出嫁却不出嫁，罚缴五倍赋税。

《晋书》记载，晋朝开国皇帝司马炎急“光棍”之所急，定都洛阳后颁布法令，规定“制女年十七父母不嫁者，使长吏配之”。女子年满17岁，父母就得把她嫁出去，否则官府就要强行“拉郎配”。

史书记载，南北朝时期，“女子十五不嫁，家人坐之”。家里有年满15岁还不出嫁的姑娘，就是犯法，家人得陪着坐牢。

古时生活、医疗条件不好，生育率低，死亡率高，一打仗更是人丁稀缺，为保障人口，促进生育，许多朝代都会设立官媒，动用行政手段干预男女婚配。

强制催婚手段看似为光棍谋福利，其实是把女人当生育机器，至于女人嫁得满不满意，官府才不管呢。

忆古思今，如今男女平等，婚恋自由，不但男子可大胆示爱，女子也能勇敢追求中意的男子。暂时打光棍并不可怕，只要你付出一颗真心，总有一天，会找到一生所爱。（记者 张丽娜）