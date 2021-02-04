在奋力冲刺中开好局起好步——四论推动省第十一次党代会精神在洛阳落地见效

洛阳综合保税区优化信息系统，封关验收在即；锚定世界一流高精尖航空产品生产制造基地，航空航天智创产业园一期主体完工；地铁2号线完成车辆试验，通车近在眼前……初冬时节，河洛大地到处升腾着发展的热气。着眼于推动省第十一次党代会精神落地生根，市委书记江凌在全市领导干部大会上对当前重点工作作出部署，强调要奋力冲刺全年经济发展目标，确保完成年初确定的各项目标任务。

行动最有说服力，实干照见真功夫。

洛阳综合保税区优化信息系统，封关验收在即；锚定世界一流高精尖航空产品生产制造基地，航空航天智创产业园一期主体完工；地铁2号线完成车辆试验，通车近在眼前……初冬时节，河洛大地到处升腾着发展的热气。着眼于推动省第十一次党代会精神落地生根，市委书记江凌在全市领导干部大会上对当前重点工作作出部署，强调要奋力冲刺全年经济发展目标，确保完成年初确定的各项目标任务。

开局关系全局，起步决定后势。2021年是“十四五”开局之年，是第二个百年奋斗目标新征程的开启之年。站在这样的重要关口，省第十一次党代会谋划“两个确保”的宏伟蓝图，推动河南发展迈进现代化建设的新阶段。当下，距离2021年终点线只剩不到两个月时间，把省第十一次党代会决策部署落实落细，就要从现在做起，从具体抓起，全力以赴做好自己的事，交出一份满意的年度答卷，为“十四五”开好局，为全面开启现代化建设起好步。

具体到洛阳，置身“关键时刻”、肩负“关键任务”，尤其需要“关键一冲”。从“锚定万亿级经济总量目标”，到“副中心作用更加彰显”，再到“建设豫西转型创新发展示范区”，省第十一次党代会为洛阳“十四五”发展之路谋划了更高的“任务设定”，期望洛阳能够发挥副中心引领作用，“尽快形成全省高质量发展新的增长极”。责任越是重大，使命越是光荣，越是需要把握大局大势，脚踏实地、务实重干，以“建强副中心、形成增长极”的具体行动和扎实成效，肩负起在全省大局中发挥更大作用的“角色担当”。

当下，我们面临机遇和挑战交织，动力和压力共存，容不得我们有半点拖沓、松懈。看周边，全省各地竞相发展的态势更加强劲，如果缺乏紧迫感，就会进一步拉开跟一些先进地区的差距。看自身，疫情防控形势依然严峻复杂，从打造铁路、公路、机场交通枢纽，到高水平建设科技孵化载体、研发中试基地、科技产业社区，再到精准开展产业链招商、驻点招商、基金招商，壮大优势产业集群，破解一个个痛点、难点、堵点，迫切需要我们走实每一步。

说一千道一万，不如撸起袖子加油干。

在奋力冲刺中开好局起好步，就要坚定不移贯彻落实省、市党代会工作部署，牢牢扭住平台城市建设、乡村振兴、市场化改革等事关洛阳发展全局的重大问题，往深处谋、往实处落、往细处抓；就要深入开展“三个一批”“万人助万企”活动，统筹做好常态化疫情防控和经济发展各项工作；就要把贯彻省第十一次党代会精神与学习党的十九届六中全会精神结合起来，与党史学习教育贯通起来，真正以思想观念大解放推动改革发展大突破；就要抓牢安全生产和社会稳定，做好各类矛盾风险排查化解，确保社会大局和谐稳定。

千里之行，始于足下。拿出真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，把正确的事做正确，我们就一定能推动省第十一次党代会精神在洛阳落地生根，在现代化建设的崭新征程中展现新担当、见到新气象！(洛平)