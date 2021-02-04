偃师返乡乡贤：种植羊肚菌，土里能生金【视频】

“要做到三分阳、七分阴，光照不能太强烈。”10日上午，在位于洛阳市偃师区首阳山街道石桥村的大棚内，锁现民操着一口“偃师音”，在给当地村民传授羊肚菌在菌丝培养阶段的“秘诀”。

“要做到三分阳、七分阴，光照不能太强烈。”10日上午，在位于洛阳市偃师区首阳山街道石桥村的大棚内，锁现民操着一口“偃师音”，在给当地村民传授羊肚菌在菌丝培养阶段的“秘诀”。

处于菌丝生长阶段的羊肚菌大棚

锁现民是一位返乡乡贤，72岁的他已是银发满头。从1981年开始研究食用菌种植，40年来，他获国家发明专利15项，在全国各地参与创办了多家企业，还被聘为河南科技大学等高校的客座教授。2019年，他选择返乡创业，并于次年注册成立了洛阳献民生物科技有限公司，带领群众发展羊肚菌、灵芝等菌类种植。

在家人眼里，锁现民就是一头“倔牛”，年轻时倔，老了更倔。他要回乡创业，老伴埋怨，儿子反对，都认为他忙活了一辈子，老了应该含饴弄孙，乐享天伦。锁现民却说：“能回村里给父老乡亲们干点实事，才是我最大的福气。”

锁现民在羊肚菌种植大棚内

年轻时的锁现民在报纸上看到一篇介绍银耳种植的文章，开始对食用菌种植产生浓厚兴趣。后来，他辞了工作，潜心研究食用菌种植，跑到全国各地的食用菌种植基地当工人、“偷”技术。

“当时很多人认为我傻，说我扔掉了‘铁饭碗’，干起了没谱的事儿。可我觉得，食用菌种植大有可为，那是铺金种银、土里生金的事业。”锁现民说，他小时候常吃不饱饭，成年后还有着强烈的饥饿记忆，“把一点点的菌丝放在玉米芯做成的辅料上，十来天就能长出肉乎乎的蘑菇，这让我感到非常震撼”。