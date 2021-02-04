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李俊贤：能培养更多的人才，这是我们更大的福气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 20:58

　　身着一件旧衬衣，手提一个旧布袋子，步行去上班……这样一位至简至朴的老人，在2018年6月8日与老伴一起，以两位共产党员的名义捐出300万元，成立博士创新基金和困难帮扶基金。

　　老人捐出一生大部分积蓄的初心是什么？这要从他少年时代说起。

　　在李俊贤刚记事时，父亲就因有病不能到地里干活，生活的重担压在母亲一个人肩上。尽管家里生活困难，但母亲依旧坚持让他上学。

　　1945年，李俊贤的父亲去世，那年他17岁。他不忍心加重母亲的负担，产生了辍学回家帮母亲干活的念头。母亲语重心长地告诉他：“做人要有志气，眼光要长远，不要因眼前的困难而耽误未来，人生在世应该有所作为。”

　　为了让李俊贤继续上学，他的母亲向家族求助。在众人的援助下，他完成了高中学业，考上了免费的国立中央技艺专科学校。

　　“读专科可以公费，我学的是化工专业，这样毕业后我可以开个肥皂厂挣钱补贴家用，从而减轻母亲的负担。”李俊贤院士说，正是由于众人的接济，他完成了学业，这才有了后来的学成报国。正是有过这样一段困难的经历，他更想帮助身边的人。

　　因此，2018年年初，在李俊贤院士90岁高龄之际，他决定捐赠500万元。有了这个想法后，他与妻子、儿女商量。他的妻子丁大云说：“我支持你，我们都有工资，生病有养老，这些钱应该给更需要的人。”

　　由于年轻时工作频繁调动，李俊贤院士的一双儿女跟着他从北京去了青海小县城，生活、学习条件有限。他们只是读了大专，目前是黎明化工研究设计院普通的一线员工，生活过得并不宽裕。但对父母的做法，儿女非常支持。“我们了解父母，理解他们想为国家做点事儿的想法。”李俊贤的女儿李洁说。

　　李俊贤院士给党组织写了一封捐赠信，以党员名义开头，以党员身份结尾。最终，黎明化工研究设计院综合考虑他的生活和健康需要，接受其300万元捐赠。

　　“创新之道，唯在得人。设立创新基金用于人才培养，设立困难帮扶基金帮助有需要的人。”这是李院士最大的心愿。一生至简至朴的老人，为了单位、社会和国家需要却能倾囊而出，李俊贤院士的选择让无数人感动。

　　当被问及“把这么多钱捐出去心不心疼？”李俊贤说：“留下的钱自己够花就可以。基金捐赠是为了技术发展需要、国家需要。能培养更多的人才，帮助更多的困难职工，这是我们更大的福气。”（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张云众）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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