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线上下单送到家！洛阳市少儿图书馆“双十一”邀您免费看新书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 20:58

　　10日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，今年“双十一”，该馆推出线上图书购书平台，把图书采购权交给读者，邀您免费看新书。

　　今年“双十一”，洛阳市少年儿童图书馆本着“用心服务 用爱阅读”的服务理念，及时推出线上图书购书平台，利用线上平台海量的图书资源，真正把采购权交给读者。读者在关注少儿图书馆微信后，可在“少图活动”菜单中的“线上借书”功能模块自主下单，审核通过后由快递配送到读者手中，阅读后归还少儿图书馆。全新的采购模式，馆藏系统互联到线上书城，真正实现了打破馆藏界限，推动图书馆进入“无限馆藏”。

　　活动时间：11月11日启动，读者可上线挑选自己喜爱的图书，12日开始下单。

　　参与条件：须持洛阳市少年儿童图书馆有效读者证。每人每月最多可借5本书，两个月可以提交2单。

　　参与方式：关注“洛阳市少年儿童图书馆”微信公众号，点击菜单栏【少图活动】——【线上借书】，选择喜欢的书到【加入书架】，随后点击【我的书架】——【提交订单】，按要求填写收件地址、电话等信息，点击【确认订单】即可，图书将由快递公司送书上门。

　　需要提醒的是，该活动完全免费，图书借期为30天，不可续借，30天内须将图书归还至市少年儿童图书馆会展中心馆(洛龙区会展中心B区三楼)。

　　温馨提示：下单时如遇提示6元运费，实际送货过程中运费由市少年儿童图书馆承担，广大读者可放心借阅。（洛报融媒记者 李冰 见习记者 谢娜娜 通讯员 闫朝霞 陈贝贝）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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