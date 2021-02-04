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洛阳工运史馆有啥看点？记者带您先睹为快【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 22:31

　　20世纪80年代针灸治疗用的定时器和针长啥样？当时是用什么仪器来检查视力的？20世纪90年代的投币式电话机又能勾起你怎样的记忆？

　　10日上午，洛阳工运史馆开馆。作为以工人运动史为主题的特色展馆，展馆内颇具年代感的“老物件儿”，带我们追忆洛阳百年工运历史。

　　工运历史的洛阳起点

　　洛阳工运史馆位于市民之家三楼，面积约800平方米，该馆以时间为线，通过“古都春晓洛阳工运开新篇”“激情年代艰苦奋斗创大业”“大潮奔涌投身改革攀高峰”“壮丽航程同心共筑中国梦”“殷殷嘱托春风化雨润洛城”“群星璀璨伟大精神耀河洛”六个部分展现全市工人阶级在中国革命、建设、改革、发展不同时期的精神风貌，采取壁刻、墙悬、廊列等多样化形式，系统地展示了洛阳百年工运历史。

　　1921年11月5日，洛阳陇海铁路同人俱乐部在洛阳铁路东厂成立。同年11月20日，陇海铁路工人举行全路工人大罢工。罗章龙带着中国北京区委和中国劳动组合书记部北京分部(中华全国总工会的前身)的七条指示到洛阳，指导陇海铁路罢工并取得胜利……这是中国共产党直接领导的第一次大规模工人运动，陇海铁路罢工彰显了洛阳工人阶级的强大力量，也成为洛阳工运史上的光辉起点。

　　徜徉在馆内一张张历史图片前，洛阳工人阶级从无到有、从小到大、从弱到强的奋斗进程，催人奋进。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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