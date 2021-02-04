本周六来洛阳市图书馆 走近《古代洛阳与丝绸之路》

洛报融媒记者10日从洛阳市图书馆获悉，黄河文化系列讲座本周六(11月13日)带您走近《古代洛阳与丝绸之路》。

上一场讲座现场

洛报融媒记者10日从洛阳市图书馆获悉，黄河文化系列讲座本周六(11月13日)带您走近《古代洛阳与丝绸之路》。

本期讲座邀请洛阳师范学院历史文化学院教授、博士毛阳光带来《古代洛阳与丝绸之路》主题讲座。本期讲座将通过丰富的史料与实物，勾勒洛阳在古代丝绸之路上的历史图景，展示古代洛阳在东西方经济文化交流的高光时刻。

讲座时间为本周六(11月13日)15时至17时，地点在洛阳市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)。本场活动限报名100人(接受团体预约，详情请拨打电话咨询0379-61289178)。有意参加的读者可通过“洛阳市图书馆”微信公众号报名。参加活动的读者请自备防护口罩，入馆前将进行体温检测、“洛康码”核验。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 文/图)