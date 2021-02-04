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王凯到洛阳市调研企业产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南广电新闻中心 2021.11.10 20:10

王凯在洛阳调研企业产业发展时强调
坚持创新驱动 做强做大主业
持续推进企业产业高质量发展

　　11月10日，省长王凯到洛阳市调研企业产业发展，并主持召开企业座谈会，强调要深入贯彻省第十一次党代会精神，突出创新引领，培育龙头企业，壮大主导产业，有力支撑“十四五”河南高质量发展。

　　王凯先后深入到洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、中国一拖集团有限公司、普莱柯生物股份有限公司、中航光电科技股份有限公司等企业研发中心、生产车间，详细了解企业生产经营、产品研发、产业规划等。王凯鼓励企业发挥创新主体作用，抢抓战略机遇，瞄准市场需求，加大科研创新，加快新产品研发，进一步做大市场规模、企业规模。

　　随后，王凯主持召开企业座谈会，听取了万基控股、新强联、洛阳涧光、通达股份等企业科技创新、产业升级情况汇报。王凯指出，洛阳创新资源丰富、产业基础良好，要深入贯彻省第十一次党代会精神，全面实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，为建设国家创新高地、推动河南高质量发展做出应有贡献。

　　就深入推动企业产业发展，王凯指出，一要强化“项目为王”理念，围绕“三个一批”活动，加快重大项目和科研创新平台建设。二要支持装备制造、新材料、生物医药等产业做强做大，培育龙头企业，搭建产学研平台，招引更多产业基金、科研机构、大专院校。三要扎实推进“万人助万企”活动，开展多批次产销对接，梳理、细分产业项目，帮助企业持续健康发展。四要加快文旅文创产业发展，发挥洛阳文旅资源优势，丰富载体、创新业态，争取走在全省前列。

　　王凯强调，企业要心无旁骛做强做大主业，瞄准核心问题、重点领域加强技术攻关，掌握核心技术和关键技术，加大研发投入，瞄准市场需求做研发、做产品，切实增强市场竞争力。要深化改革，瞄准上下游、整合产业链，加快数字化、智能化转型，拓展企业发展空间。各级政府要为企业设立研发机构、引进人才提供大力支持，持续优化营商环境，帮助企业实现高质量发展，助力现代化河南建设步伐不断加快。

　　江凌、费东斌参加相关活动。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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