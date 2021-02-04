最新！洛阳疾控中心发布重要提醒

从11月4日至9日，大连市6天累计新增本土新冠肺炎确诊62例、无症状感染者70例，涉及“冷链”疫情再次引发关注。为此，洛阳市疾控中心发布相关重要提醒。

从11月4日至9日，大连市6天累计新增本土新冠肺炎确诊62例、无症状感染者70例，涉及“冷链”疫情再次引发关注。为此，洛阳市疾控中心发布相关重要提醒。

据通报，4日新增的1例新冠肺炎确诊病例系某首站定点冷库员工。5日新增的7例本土确诊病例和13例无症状感染者，大部分为第一例病例的同事。

“目前，很多国家都在学我们的防控举措，但相关举措并未执行到位，所以国外疫情依旧复杂，以至于进口商品尤其是冷链环节容易引发疫情，相对应的是，市民从境外邮购物品也存在疫情传播风险。”市疾控中心传控专家朱鑫说，为全面落实新冠疫情“外防输入，内防反弹”的防控策略，有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险，市疾控中心发布重要提醒：

1.请10月21日以来有大连庄河市来(返)洛人员主动向居住地所在社区(村)、工作单位报备，如实报告相关信息，提供活动轨迹和个人健康状况。如出现发热、咳嗽、咽痛、腹泻、味觉异常等新冠肺炎疑似症状，在做好防护的情况下立即到辖区定点医院发热门诊就医。

2.请10月21日以来购买来产地为大连或从大连进口的所有冷链食品的市民，及时向社区(村)、单位报告，并配合有关部门做好筛查、检测、管控工作。

3.请市民密切关注政府部门发布的食品检疫信息，到正规的超市或市场选购冷冻冷藏生鲜食品，特别是进口冷冻冷藏食品，购买前应查验有无消毒合格证明和核酸检测证明，选购时尽量避免直接用手触摸，关注生产日期、保质期、储存条件等食品标签内容。

4.存放、储存进口冷冻生鲜食品要采用独立密闭袋封口，并与其他物品相对隔开；清洗加工时，处理冷冻冰鲜食品所用容器、刀具和砧板等器具应当单独放置，并及时清洗消毒，避免交叉污染；在清洗、加工进口冻鲜食品后，立即用肥皂和洗手液清洗双手，或用免洗手消毒剂进行消毒，避免用不清洁的手触碰口、眼和鼻。烹调食物时要生熟分开、食物要煮熟煮透，不吃生冷过夜食物。

5.签收快递时，要规范佩戴口罩和手套，并及时洗手消毒。尽量在室外空旷通风处收取快递，并在室外对快递外包装采用75%酒精消毒；拆除外包装后，再用酒精对包裹内包装进行喷雾消毒；注意不要将快递包裹箱(袋)拿入室内拆包，以减少被污染风险隐患。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅）