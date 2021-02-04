好消息！盛世新天地二期换热站即将具备供热条件【视频】

10日，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)获悉，洛龙区盛世新天地二期换热站设备已安装完成，待调试并验收后，将具备供热条件。

10日，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)获悉，洛龙区盛世新天地二期换热站设备已安装完成，待调试并验收后，将具备供热条件。

10日中午，记者在盛世新天地二期位于地下车库的换热站看到，新区热力“供暖小管家”朱贺正在为崭新的设备逐个开阀，他先为补水泵排气，然后通过补水泵往二次管网注水。

随着一个个阀门被打开，该换热站的设备里传出哗哗水流声。随后，朱贺启动设备，换热站里便响起了轰隆隆的声响。

据了解，2019年起，该小区业主陆续领取了钥匙装修入住，可该小区尚未建换热站，不具备采暖条件。两年多以来，因开发商拖欠热力企业供热施工相关款项，施工进度受影响，小区一直未能供热。今年9月，经多方协调，开发商向洛阳新区热力再次支付了部分工程款，于是，他们履约建设换热站，并于今年安装了分户计量装置。

“我每天都来换热站看看，今天听到了声响，真是太高兴了。我们今冬采暖更有希望啦！”现场居民王女士说。

朱贺说，目前，该换热站设备已安装完成，待调试并验收后，即将具备供热条件，他们随后会向该小区居民通告供热交费信息，并开启交费通道。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 吉怡 文/图/视频）