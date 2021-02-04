提醒！老城区这些活动区域一律暂时关闭

10日，洛报融媒记者从老城区有关部门获悉，该区新冠肺炎疫情防控指挥部发布关于进一步做好当前疫情防控工作的通告。

10日，洛报融媒记者从老城区有关部门获悉，该区新冠肺炎疫情防控指挥部发布关于进一步做好当前疫情防控工作的通告。

近期全国多地出现新冠肺炎本土确诊病例和无症状感染病例，疫情防控形势严峻复杂，为有效遏制和降低疫情传播风险，切断传播链条，切实筑牢“外防输入、内控聚集”坚固防线，汲取其他地区疫情传播的教训，保障全区人民的生命安全和身体健康，现将有关工作要求通告如下：

一、即日起，老城区全区所有校外培训机构一律暂时关停，全部停止所有教学培训活动。特别是以咨询、文化传播和“一对一”“一对多”“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等隐性变异形式继续违规开展校外补课的将依法依规严肃查处。

二、即日起，老城区全区棋牌室、麻将馆、老年活动中心、图书馆、文化馆、城市书房暂时关闭；公园、游园、广场一律停止广场舞等群众聚集性活动。

三、辖区商场超市、农贸市场、酒店宾馆、网吧、KTV、电影院、浴室、景区景点等重点公共场所严格落实“限量、预约、错峰”等要求，防止人员扎堆聚集，接待人数不得超过最大承载量的75%，做到实名预约、实名登记和无接触服务。做好重点部位、重点区域的卫生清洁，通风消毒。严格落实戴口罩、测体温、查验健康码等防控措施。

四、对进入餐饮店人员必须落实戴口罩、测体温、查验健康码等措施。发现有红码、黄码人员的，要禁止其入内并第一时间上报街道、社区；就餐取餐时按照1米线保持好距离，拉开桌位间距。

五、尽快接种新冠病毒疫苗加强针，18岁以上符合条件的要“应接尽接、应接必接”；3-11岁人群在教育部门的安排下，有序推进接种。

老城区疫情防控指挥部联系方式：0379-65250115（洛报融媒记者 王博东 通讯员 石智卫）