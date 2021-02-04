洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抓紧用！洛阳第一期商贸电子消费券快到期了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 20:13

　　11月14日24时，洛阳市发放的第一期商贸电子消费券就要到期了，还没使用的市民可要抓紧时间了。

　　为进一步激发市场活力，释放消费潜力，根据河南省灾后促消费工作安排和市委市政府工作部署，洛阳市采取政府引导与企业促销相结合的方式，于10月16日发放第一期商贸消费券500万元。洛报融媒记者11月10日从洛阳市商务局了解到，截至当天18时，商贸消费券已核销153.02万元，带动消费1527.40万元，带动比1:9.98。

　　洛阳市商务局相关负责人介绍，按照计划，洛阳市总计将发放总额720万元的商贸电子消费券。目前，第二期商贸电子消费券发放工作已排上日程，计划于2021年11月20日上午10：00开始发放，发放金额为第一期结余资金和剩余220万元的总数，发放数量参照第一期比例。

　　在此也温馨提醒——

　　●第一期商贸电子消费券的使用有效期截至11月14日24时，逾期未使用则自动作废。

　　●消费券分为购物消费券和餐饮住宿消费券。其中，购物消费券面向购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店等企业，餐饮住宿消费券面向餐饮、住宿企业。符合上述行业类别且支持支付宝支付方式的线下商家均可参与本次活动。

　　●消费券领取成功后即可使用，消费时使用平台核销，每次消费只能使用一张消费券，不可叠加使用，不可跨领域使用。

　　●在消费券有效期内使用消费券的订单发生全额退款时，消费券可再次使用，退款后消费券有效使用期不变，仍为原定结束时间。如超出有效期或者订单部分退款，消费券无法再次使用。

　　●如遇商贸电子消费券商家适用、消费纠纷、政策咨询等问题，可通过以下渠道进行反映：支付宝咨询客服热线：95188-1，政策咨询热线：购物63930762，餐饮住宿63935119，消费投诉举报热线：12315。（洛报融媒记者 李迎博 文/图 通讯员 李倩）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 网友反映开元大道一处交通标线不合理 ...
  • 全国通用！洛阳电子驾驶证来了
  • 徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
  • 阵风7级到8级！洛阳市气象台发布大风...
  • 采暖费未及时缴纳影响采暖吗？洛阳热...
  • 在洛阳乘坐地铁 持纸质版健康码有效期...
  • 汝阳巨型蜥脚类恐龙首次被证实具有多...
  • 11月9日河南省新增本土确诊病例8例 本...
  • 在解放思想中实现改革突破——三论推...
    		•
    百姓呼声
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    城市户口育龄妇女没有免费领取叶酸的项目
    精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    豫西地区最大电表智能...
    洛河凌波桥段惊现黑天...
    黄河湿地冬景靓 鸟儿翩...
    精彩热帖

    一年秋意晚 相思枫叶丹

    蓝蓝的天下看美景

    鸟归林

    企鹅：孤独与无奈
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605