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洛阳市河洛大工匠和河洛工匠命名表彰大会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 18:53

　　今日上午，2020年度洛阳市“河洛大工匠”和“河洛工匠”命名表彰大会在洛阳市总工会会议室举行。

　　表彰大会上，中信重工机械股份有限公司郭卫东、河南柴油机重工有限责任公司刘晓刚、中国空空导弹研究院林春泷等10人被评为“河洛大工匠”，每人获3万元奖金。洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司璩建光等56人被评为“河洛工匠”，每人获1万元奖金。

　　此次被命名的河洛大工匠和河洛工匠，涵盖装备制造、科研、文化、通信、医疗、餐饮等诸多行业，他们在不同的岗位上弘扬工匠精神，传承工匠技艺，展示工匠风采。

　　会上，林春泷作为河洛大工匠获奖代表发言，表示要发扬踏实务实、精益求精的工匠精神，扎根基层、坚守岗位，做技能创新的参与者、推动者和传承者，为推动洛阳制造业高质量发展贡献自己的一份力。河洛工匠的获得者璩建光发言表示，作为洛阳的产业工人，既要将辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动作为自觉行为，又要不断学习新知识、掌握新技能，把传承“工匠精神”与企业的科技创新和产业升级结合起来，立足岗位、勇于创新。

　　近年来，我市大力弘扬工匠精神，涌现出了一批河洛大工匠、河洛工匠，为洛阳经济社会发展做出了突出贡献。洛阳作为全国老工业基地，评选河洛大工匠、河洛工匠，培养出一批科技创新能手和技术领头人，对推动洛阳传统产业改造升级、新兴产业高质量发展具有重要意义。同时，有助于进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励我市广大职工和劳动群众特别是青年人群，为“建强副中心、形成增长极”，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章贡献力量。(见习记者 刘雪琦 通讯员 任旭东 文/图)

>>>点击查看本网此前报道《2020年度河洛大工匠和河洛工匠名单出炉》
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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