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96岁老人摔伤流血 洛阳18岁学生的举动引众人称赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 18:40

　　10日，洛阳市民郭先生说了一件事儿，一位96岁的老先生不慎摔伤，满脸是血，一个学生看到后忙着把老人搀扶起来，毫不嫌弃地帮老人擦拭脸上的血，引得众人称赞。

　　4日傍晚，郭先生经过定鼎路与玄武门大街交叉口时，看到一位老先生摔倒在地，一名学生模样的男孩上前搀扶老人。“老人年纪大，男孩看起来有些吃力。”郭先生说，他立即跑过去，与男孩一起将老人搀扶起来，老人戴着的口罩上被血浸透，额头等处也有血和灰尘。男孩一边询问老人情况，一边从路人处借来纸巾，帮老人清理额头和嘴上的血。随后，男孩询问老人的家庭住址和家人的联系方式，老人只说自己今年96岁，其他信息说不清楚，只好拨打110报警。

　　郭先生所说的学生叫景云飞，今年18岁，是洛阳市第一职业中专的学生。景云飞说，当时他骑着电动车放学回家，路过事发地看到老人倒地不起，上前帮了一把。

　　西工公安分局唐宫路派出所民警武峰告诉记者，他们到达现场后，想把老人送去医院，老人摆摆手不愿去。老人坐在车上歇了一会儿，他们得知老人家住瀍河区玄武门大街与民主街交叉口附近。他们开车将老人送回家时，家人正到处找老人。原来，老人当天早上出门，在外面迷了路找不到家，眼看天快黑着急走路不稳摔伤。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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