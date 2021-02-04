青年看洛阳：河洛乡村生机勃勃【视频】

这是一片充满希望的田野，这是一片大有可为的热土。行走河洛乡村，一幅农业兴、农村美、农民富的振兴画卷徐徐铺展。

这是一片充满希望的田野，这是一片大有可为的热土。行走河洛乡村，一幅农业兴、农村美、农民富的振兴画卷徐徐铺展。

青年代表在孟津区十里香草莓总基地观摩立体种植

10日，由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文明办、共青团洛阳市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”系列活动举行“乡村振兴专场”。本场活动由洛阳市委农办、洛阳市农业农村局承办。活动中，来自企业、高校、机关等方面的青年代表，深入乡村振兴示范引领县区孟津区，走进十里香草莓基地、送庄镇朱寨村和生生牧场，共同探访返乡创业的新活力，感受美丽乡村的新面貌，体验农旅融合的新业态。