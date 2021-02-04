洛阳这个园区会“变魔术”：“吃”进建筑垃圾 “吐”出再生建材【视频】

建筑垃圾除了堆放、填埋，能否变废为宝？能！还实现经济效益、社会效益共赢。近日，我市为鼓励建筑垃圾资源化利用行业发展，不但出台政策“礼包”扶持，还当消费者大力购买这些再生建材。

建筑垃圾除了堆放、填埋，能否变废为宝？能！还实现经济效益、社会效益共赢。近日，我市为鼓励建筑垃圾资源化利用行业发展，不但出台政策“礼包”扶持，还当消费者大力购买这些再生建材。

“吃”进建筑垃圾，“吐”出再生建材

日前，在位于涧西区的洛阳市建筑垃圾资源化综合利用示范园区，一排排透水砖正“走”下生产线，被运到码垛区等待发货。这些砖透水性能极好，能广泛用于城市道路、住宅小区、公园广场建设。如果不特意说明，您可能想不到，这些砖的原料竟是建筑垃圾。

利用建筑垃圾生产的透水砖

来到园区生产车间后方，刚从市区一工地运回的建筑垃圾堆成小山，一台移动式拆解设备马力全开，砖石、混凝土块送进去后，很快变成碎石和沙砾，从设备另一侧“吐”出。

“这些碎石和沙砾叫再生骨料，我们刚才看到的再生透水砖就是用它们生产的。”负责园区运营的洛阳环锋资源有限公司有关负责人，边介绍边带记者来到另一处车间。在这里，再生骨料按颗粒大小被分区堆放，直径10毫米到20毫米的粗料用于城市道路稳定层，直径5毫米以下的细料被用于生产再生透水砖和其他再生建材。