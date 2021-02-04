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图文直播！明天下午4点半，一同看河洛青年的多彩生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 17:31

　　11日下午4点半，由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文明办、共青团洛阳市委联合举办的“青年友好型城市系列宣传·青年看洛阳”活动，将开展“看河洛青年多彩生活”专场。本场活动由团市委牵头承办，并将进行融媒体图文直播。

　　活动中，全市各界青年代表将探访洛阳体育公园，观摩射击、田径、自行车训练，体验激情四射的青春活力；走进中浩德控股集团，参观党建长廊、青年之家，聆听创新创业的蓬勃脉动；深入洛邑古城“夜间青年之家”，穿汉服、品非遗，观看“古城闲音乐厂牌——书说洛阳”街舞表演和“笑场喜剧”脱口秀表演，品味多姿多彩的时尚生活。

　　届时，您可登录洛阳网手机洛阳网观看图文直播，一同领略河洛青年的多彩生活。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 段永勇)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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