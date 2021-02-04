洛阳交警开展路口微改造 27个路口通行规则有变

近日，洛阳交警部门对洛阳城市区部分路口进行微改造，提升通行效率，九都路与珠江路交叉口就是其中之一。

近日，洛阳交警部门对洛阳城市区部分路口进行微改造，提升通行效率，九都路与珠江路交叉口就是其中之一。

九都路与珠江路交叉口周边商业区、居民区密集，该路口是涧西区车流量最大的路口之一，日常中交通压力也很大。车辆从王城大道快速路下来沿九都路向西要从此处经过；因九都路与上阳路交叉口、九都路与黄河路交叉口南北方向封闭，去往上阳路、黄河路的车辆也要在此掉头；此外，该路口公交车专用道的停止线比较靠前，易造成直行等信号灯的公交车影响右转车辆通行等情况。

在洛阳市公安局交警支队秋冬百日会战“亮剑”行动组织的机关民警下基层中，交警支队宣传科民警王剑等人在长春路交巡大队的大力支持下，经过现场调研，先后拿出5套方案，对该路口的公交车专用道、中央隔离护栏和车道进行了优化调整，提高路口通行效率。

调整后，九都路洛阳理工学院附中门前至珠江路口段的公交车专用道，被设置为普通车道；九都路与珠江路交叉口由东向西方向，标线由原左转、直行、直行、右转，改为左转加掉头复合车道、左转、直行、直行加右转复合车道；该路口东向西方向，接近路口处的道路中心标线更改为虚线，车辆可在确保安全的前提下，不用等待信号灯可提前掉头；该路口东向西方向单独的左转车道禁止车辆掉头。