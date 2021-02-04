一辆车竟违停36次！洛阳市城管局曝光118辆违停机动车

日前，洛阳市城市管理局根据《河南省文明行为促进条例》精神，公开曝光一批在洛阳城市区范围内违法停车超过10次且逾期未缴纳罚款的车辆信息，提醒有关机动车驾驶人予以重视，尽快处理。
日前，洛阳市城市管理局根据《河南省文明行为促进条例》精神，公开曝光一批在洛阳城市区范围内违法停车超过10次且逾期未缴纳罚款的车辆信息，提醒有关机动车驾驶人予以重视，尽快处理。
日前，洛阳市城市管理局根据《河南省文明行为促进条例》精神，公开曝光一批在洛阳城市区范围内违法停车超过10次且逾期未缴纳罚款的车辆信息，提醒有关机动车驾驶人予以重视，尽快处理。
(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
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