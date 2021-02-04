今年“双十一”快件量高峰分批出现 洛阳人热衷网购服装鞋帽

“今年的‘双十一’比以往来得早一些。”10日上午，在洛阳市涧西区西苑路附近一菜鸟驿站，洛报融媒记者见到了正在对快件进行扫码入库的工作人员王恒斌，他介绍，因今年淘宝、天猫及各大电商平台都将“双十一”预售的时间前置，所以从11月初开始，作为末端配送的菜鸟驿站，就感受到了本地消费者们的购买力，“我们不仅增加了人手，现在每天都还在加班加点的上货。”

“今年的‘双十一’比以往来得早一些。”10日上午，在洛阳市涧西区西苑路附近一菜鸟驿站，洛报融媒记者见到了正在对快件进行扫码入库的工作人员王恒斌，他介绍，因今年淘宝、天猫及各大电商平台都将“双十一”预售的时间前置，所以从11月初开始，作为末端配送的菜鸟驿站，就感受到了本地消费者们的购买力，“我们不仅增加了人手，现在每天都还在加班加点的上货。”

在顺丰速运洛阳公司的快件分拣中心，从全国各地汇往我市的“双十一”包裹正在这里进行着消杀、分拣和装车。

顺丰速运洛阳公司的相关负责人告诉记者，目前进、出港快件量平稳，预计今年“双十一”的高峰，会分批次在月初和月中出现。