签约！市文广旅局、旅发集团携手共建智慧旅游

共享数字技术新成果，共建智慧旅游新生态。11月9日15时，“数字赋能 智慧旅游”——数字文旅战略合作签约仪式在洛阳市文化广电和旅游局(以下简称市文广旅局)举行。

共享数字技术新成果，共建智慧旅游新生态。11月9日15时，“数字赋能 智慧旅游”——数字文旅战略合作签约仪式在洛阳市文化广电和旅游局(以下简称市文广旅局)举行。市文广旅局党组书记、局长胡大鹏，洛阳旅游发展集团有限公司(以下简称旅发集团)党委书记、董事长、总经理崔光焱等领导嘉宾出席。

近年，我市紧跟信息化发展趋势，以智慧旅游城市建设及“互联网+”为抓手，全面提升洛阳旅游的信息化、智慧化、数字化水平，有力助推旅游产业提质增效。胡大鹏表示，以新基建为代表的数字经济正发展成为助推经济发展质量变革、增强经济创新力和竞争力的新引擎，数字技术与文旅产业融合必将不断加快，文旅行业将迎来“数字文旅”发展新时代。

据悉，市文广旅局通过打造重点智慧旅游项目、推进旅游业态智慧化建设，夯实了智慧旅游城市建设基础，在游客服务智慧化、旅游企业经营数字化、旅游部门管理智能化及旅游大数据应用等方面取得显著成效；旅发集团新建设洛阳旅游大数据中心、“享游河洛”文旅消费平台等，为我市文化旅游基础设施建设注入了强劲动力。崔光焱表示，本次签约仪式将促使市文广旅局、旅发集团平台优势叠加，为我市文旅数字化转型和文旅高质量融合发展提供有力支撑。

洛阳市智慧旅游平台建设和应用成果演示

“享游河洛”智慧旅游大数据平台建设和应用成果演示

接下来，市文广旅局与旅发集团将按照全域合作、资源共享、全盘谋划、分步实施的基本原则，围绕文旅大数据产业发展、全域智慧旅游建设、文旅消费平台建设、智慧景区及文旅业态智慧化建设等方面开展合作，推动构建洛阳全域智慧旅游格局，助力洛阳打造国际旅游名城。(记者 谢钰旸 文/图)