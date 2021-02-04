洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

签约！市文广旅局、旅发集团携手共建智慧旅游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 16:26

　　共享数字技术新成果，共建智慧旅游新生态。11月9日15时，“数字赋能 智慧旅游”——数字文旅战略合作签约仪式在洛阳市文化广电和旅游局(以下简称市文广旅局)举行。市文广旅局党组书记、局长胡大鹏，洛阳旅游发展集团有限公司(以下简称旅发集团)党委书记、董事长、总经理崔光焱等领导嘉宾出席。

　　近年，我市紧跟信息化发展趋势，以智慧旅游城市建设及“互联网+”为抓手，全面提升洛阳旅游的信息化、智慧化、数字化水平，有力助推旅游产业提质增效。胡大鹏表示，以新基建为代表的数字经济正发展成为助推经济发展质量变革、增强经济创新力和竞争力的新引擎，数字技术与文旅产业融合必将不断加快，文旅行业将迎来“数字文旅”发展新时代。

　　据悉，市文广旅局通过打造重点智慧旅游项目、推进旅游业态智慧化建设，夯实了智慧旅游城市建设基础，在游客服务智慧化、旅游企业经营数字化、旅游部门管理智能化及旅游大数据应用等方面取得显著成效；旅发集团新建设洛阳旅游大数据中心、“享游河洛”文旅消费平台等，为我市文化旅游基础设施建设注入了强劲动力。崔光焱表示，本次签约仪式将促使市文广旅局、旅发集团平台优势叠加，为我市文旅数字化转型和文旅高质量融合发展提供有力支撑。

洛阳市智慧旅游平台建设和应用成果演示
“享游河洛”智慧旅游大数据平台建设和应用成果演示

　　接下来，市文广旅局与旅发集团将按照全域合作、资源共享、全盘谋划、分步实施的基本原则，围绕文旅大数据产业发展、全域智慧旅游建设、文旅消费平台建设、智慧景区及文旅业态智慧化建设等方面开展合作，推动构建洛阳全域智慧旅游格局，助力洛阳打造国际旅游名城。(记者 谢钰旸 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 南方甘蔗扎根洛阳 外地种植户也成了新...
  • 江凌到偃师区调研
  • 开阀！洛阳新区热力开启低温试运行【...
  • 洛阳市教育局紧急提示：这些校外培训...
  • 到2025年洛阳这六类区域基本实现三级...
  • 小浪底南岸灌区总干渠5号隧洞顺利贯通...
  • 为洛阳流调争取时间 疾控专家称赞这名...
  • 网友反映开元大道一处交通标线不合理 ...
  • 点赞！洛阳石化单月工业总产值创近年新高
    		•
    百姓呼声
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    城市户口育龄妇女没有免费领取叶酸的项目
    精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    豫西地区最大电表智能...
    洛河凌波桥段惊现黑天...
    黄河湿地冬景靓 鸟儿翩...
    精彩热帖

    一年秋意晚 相思枫叶丹

    蓝蓝的天下看美景

    鸟归林

    企鹅：孤独与无奈
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605