5头牛丢失老人急得睡不着觉 民警翻山越岭找了4个小时

“老人很朴实，让我们以后路过家门口一定到家里坐坐。”10日，嵩县公安局大坪派出所民警靳磊磊说，一位老人家里的5头牛在山里丢失，急得老两口抹泪，他们顶着山风找了4个小时。

“老人很朴实，让我们以后路过家门口一定到家里坐坐。”10日，嵩县公安局大坪派出所民警靳磊磊说，一位老人家里的5头牛在山里丢失，急得老两口抹泪，他们顶着山风找了4个小时。

7日上午，靳磊磊接到一起报警称，大坪乡楼上村一户人家的5头牛不见了。他与同事黄老代、程丹彤见到村民王老先生时，老人及其老伴儿不停抹泪。王老先生今年65岁，家里养有3大2小共5头牛，5日早上，老人将5头牛放在后山上，下午去找时发现5头牛没了踪迹。老人和家人找了3天也没找到，急得夜里睡不着觉。

“王老先生是残疾人，家里并不富裕，5头牛价值近10万元，是家里的全部家当。”靳磊磊说，上山只有一条路，他们调取山下监控和走访群众，确认没有车辆上下山，排除了牛被盗的可能。随后，仨人开着警车上山寻找，车到达不了的地方，他们就徒步走。