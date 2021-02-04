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洛阳工运史馆开馆【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 17:51

　　10日上午，在市民之家北3门前，洛阳工运史馆举行开馆仪式。

　　该馆位于市民之家西塔楼三层，占地约800平方米。洛报融媒记者在现场看到，该展馆主要分为古都春晓·洛阳工运开新篇、激情年代·艰苦奋斗创大业、大潮奔涌·投身改革攀高峰、壮丽航程·同心共筑中国梦、殷殷嘱托·春风化雨润洛城、群星璀璨·伟大精神耀河洛六个部分，通过壁刻、墙悬、廊列等形式，讲述洛阳百年工运历史，展现百年工会的风雨历程，传承红色基因、赓续革命精神，激发奋进力量。

　　洛阳工运史馆的建设，是在建党百年、洛阳工运百年之际，以洛阳工运光辉历史谱写时代强音，将成为我市职工爱国主义教育和承继洛阳工人阶级光荣传统的重要阵地。

　　据了解，洛阳工运史馆目前处于试运行阶段，面向公众开放，前来参观的市民须佩戴口罩，入馆前配合体温检测、“洛康码”核验等。(洛报融媒见习记者 谢娜娜 吕百营 记者 李冰 洛阳网见习记者 刘雪琦 文/图/视频)

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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