全国通用！洛阳电子驾驶证来了

据洛阳交警微信公众号消息，11月16日起，洛阳电子驾驶证可以申领！电子驾驶证样式全国统一，与纸质驾驶证具有同等法律效力，全国范围内有效。
据洛阳交警微信公众号消息，11月16日起，洛阳电子驾驶证可以申领！电子驾驶证样式全国统一，与纸质驾驶证具有同等法律效力，全国范围内有效。
据洛阳交警微信公众号消息，11月16日起，洛阳电子驾驶证可以申领！电子驾驶证样式全国统一，与纸质驾驶证具有同等法律效力，全国范围内有效。
电子驾驶证将通过“交管12123”APP核发采用数字签名防伪技术有效防止篡改、伪造保证电子驾驶证真实唯一、安全可靠。
电子驾驶证由正页和副页两部分组成。其中，正页主要包括驾驶证基本信息、电子证生成时间、用于验证信息的二维码和一维码等内容；副页主要包括驾驶人住址、发证机关、驾驶记录以及准驾车型代号规定等内容。
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