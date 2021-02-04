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10月份洛阳优良天数达28天 环境空气质量排名全省第二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 17:51

　　8日，河南省生态环境厅公布了2021年10月份环境空气质量排名情况，洛阳市在全省18个省辖市(示范区)中位列第二。

　　10月，洛阳市优良天数达28天；综合污染指数为4.204，同比下降13.9%，下降率排全省第四位。

　　除省辖市(示范区)外，河南省生态环境厅还公布了全省省辖市所辖区、县(市、区)、乡镇环境空气质量排名情况。

　　在省辖市所辖区前15名中，洛阳市伊滨区、瀍河区位列其中。

　　在县(市、区)前15名中，洛阳占据4个席位，分别是栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县。

　　在县城建成区乡镇前20名中，洛阳占据9个席位，其中栾川县栾川乡、栾川县城关镇、洛宁县城郊乡、汝阳县城关镇排名前四，其他乡镇分别是嵩县纸房乡、嵩县城关镇、洛宁县城关镇、宜阳县城关镇、宜阳县锦屏镇。

　　在非县城建成区乡镇前30名中，洛阳市的洛宁县下峪镇、洛宁县故县镇、栾川县庙子镇、栾川县叫河镇、汝阳县柏树乡、嵩县饭坡镇上榜。（记者 李三旺 通讯员 闫琳 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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