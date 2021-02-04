最新消息!关于洛阳滨河南路东延工程进展情况

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路东延(三川大道至焦柳铁路段)工程目前进展如何？什么时候能完成项目建设？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：滨河南路东延(三川大道至焦柳铁路段)工程目前进展如何？什么时候能完成项目建设？

对此，市住房和城乡建设局回复：滨河南路（三川大道至焦柳铁路段）因涉及洛龙区征地拆迁未完成， 导致项目推进缓慢，目前我局正在协调洛龙区加快征迁，在12月份完成征迁的前提下，于2022年6月完成项目建设。