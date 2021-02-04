洛阳交警支队：严查酒驾和疫情防控“两手抓”

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：疫情期间查酒驾，交警使用的手持式呼吸检测仪，是否会存在交叉感染的可能呢？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：疫情期间查酒驾，交警使用的手持式呼吸检测仪，是否会存在交叉感染的可能呢？

对此，市公安局回复：交警支队在酒醉驾违法查处过程中所采取的疫情防护措施有：一是向各执勤大队发放一次性快排棒防护罩和一次性吹嘴，确保在检测过程中不出现交叉感染等情况发生；二是交警支队法制科制作有酒检设备消毒短视频，并要求各执勤大队定期对酒检设备消毒，做好消杀记录，进一步阻断疫情传播途径；三是为严格落实防疫措施，要求各执勤大队制定防疫工作应急处置预案，确保及时有效应对疫情。

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