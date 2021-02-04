洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 08:37

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

　　会议学习了习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《坚定理想信念补足精神之钙》；集体学习了省第十一次党代会、省政协十二届二十一次常委会议、全市领导干部会议精神，与会同志围绕学习贯彻落实省第十一次党代会精神进行交流发言；传达学习了全省政协系统党的建设工作经验交流会精神，研究全市政协系统党的建设工作经验交流暨秘书长座谈会筹备事宜。

　　会议强调，全市政协组织、广大政协委员和政协机关干部要把学习好、宣传好、贯彻好省第十一次党代会精神作为重要政治任务，把会议精神转化为谋划工作的思路、履职尽责的重点，确保政协工作始终与省委、市委中心工作方向一致、目标一致、行动一致。要突出重点关键，进一步增强做到“两个维护”的政治定力、增强服务中心大局的政治能力、增强凝聚共识的政治引领力、增强人民政协为人民的政治执行力、增强作风转变的政治落实力，在真抓实干上下功夫，大力倡树敢于担当、善于创新的工作导向，勇于克服困难，勇争一流业绩，把中央和省委、市委部署要求转化成推动发展的具体举措。要坚持以加强党的全面领导确保政协工作高质量，切实扛牢管党治党主体责任，认真开展思想解放大讨论活动，树立大抓基层基础的工作导向，以党的建设高质量开创政协各项工作新局面。（记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 一律暂停！洛阳多个县区发布紧急通知
  • 大连新增10个中风险地区
  • 即日起，洛阳所有校外培训机构一律暂...
  • 阵风最大8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 洛阳高新区鹿鸣湖湿地一期将于12月底...
  • 电动车“共享充电宝”亮相洛阳街头 不...
  • 到2025年洛阳这六类区域基本实现三级...
  • 南华路路面坑洼何时修？ 涧西区回复：...
  • 银行卡密码写在墙上被闺蜜发现 卡里万...
    		•
    百姓呼声
    洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
    洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    精彩图片
    立冬首日 洛阳冬景迷人...
    洛阳市3-11岁人群开始...
    立冬节气 寒潮来袭【多...
    美成仙境！洛阳白云山...
    精彩热帖

    一年秋意晚 相思枫叶丹

    蓝蓝的天下看美景

    鸟归林

    企鹅：孤独与无奈
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605