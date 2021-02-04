市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

会议学习了习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《坚定理想信念补足精神之钙》；集体学习了省第十一次党代会、省政协十二届二十一次常委会议、全市领导干部会议精神，与会同志围绕学习贯彻落实省第十一次党代会精神进行交流发言；传达学习了全省政协系统党的建设工作经验交流会精神，研究全市政协系统党的建设工作经验交流暨秘书长座谈会筹备事宜。

会议强调，全市政协组织、广大政协委员和政协机关干部要把学习好、宣传好、贯彻好省第十一次党代会精神作为重要政治任务，把会议精神转化为谋划工作的思路、履职尽责的重点，确保政协工作始终与省委、市委中心工作方向一致、目标一致、行动一致。要突出重点关键，进一步增强做到“两个维护”的政治定力、增强服务中心大局的政治能力、增强凝聚共识的政治引领力、增强人民政协为人民的政治执行力、增强作风转变的政治落实力，在真抓实干上下功夫，大力倡树敢于担当、善于创新的工作导向，勇于克服困难，勇争一流业绩，把中央和省委、市委部署要求转化成推动发展的具体举措。要坚持以加强党的全面领导确保政协工作高质量，切实扛牢管党治党主体责任，认真开展思想解放大讨论活动，树立大抓基层基础的工作导向，以党的建设高质量开创政协各项工作新局面。（记者 李三旺 通讯员 冯波）