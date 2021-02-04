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洛阳：加强保护传承 彰显文化底蕴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 08:37
游客在洛阳博物馆“河洛之光”数字馆内参观 记者 张怡熙 摄

　　洛阳、开封、涿郡、江都、京口、余杭……近日，在洛阳博物馆“河洛之光”数字馆内，几名游客面对互动屏，依次点击这些隋唐大运河古代渡口名称，一艘带有相应地名的帆船缓缓驶入显示屏上繁华的渡口，有关渡口的介绍也同时在大家眼前展开。

　　“有趣、好玩儿，有了这些高科技互动，感觉遥远的历史就在眼前。”来自郑州的游客丁楠是一名文史类短视频博主，看到洛阳博物馆“河洛之光”数字馆正式开馆的消息，专程跑来体验，现场让他“惊喜连连”。

　　市第十二次党代会提出，历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源。要站在对历史负责、对人民负责的高度，保护好、传承好历史文化遗产。要积极探索文化文物资源与新技术新应用的跨界融合，做大做强数字文博等文创产业。

　　开馆数日来，洛阳博物馆“河洛之光”数字馆已成为备受游客喜爱的“文旅打卡地”。“这是文物资源与数字技术跨界融合的结果。”洛阳博物馆副馆长梁淑群介绍，数字馆总建筑面积2000余平方米，借助VR、幻影投像、AI换脸、多媒体互动等数字技术，打造出国宝之光、智慧之光、礼乐之光等八大主题区域，带领游客“穿越”时空，沉浸式体验洛阳辉煌的历史文化。

　　我市现拥有3项6处世界文化遗产和165家国保、省保单位，文物部门坚持保护优先，持续加强考古发掘和研究工作，牢牢守住文物保护“紫线”。

　　前不久，佛教考古与石窟寺研究专题研修班在洛阳职业技术学院开班，共有40余名来自全国各省市石窟寺保护管理机构的专业人员参与学习。目前，我市正依托龙门石窟，建设立足洛阳、辐射中原、面向全国的区域性石窟寺保护研究基地。同时，充分发挥技术和队伍优势，积极融入“考古中国”“中原地区文明化进程研究”等重大课题，育人才、出成果，着力提升学术话语权。

　　文物不仅要守得住，还得“活”起来。在保证遗址本体绝对安全的前提下和基础上，隋唐洛阳城国家历史文化公园建设加紧推进。目前，宫城区整体布局持续优化，环境和基础设施进一步提升，南城墙、玄武门等重点遗址保护展示工程建设也在全力推进。不久的将来，将有更多“沉睡”的历史文化遗产从地下“走”到地上，吸引越来越多的游客到洛阳“打卡”，在看得见、摸得着的历史中坚定文化自信。

　　市第十二次党代会提出，要提升“两节一会一论坛”的功能定位和特色水平，搭建文旅产业发展高端平台。明年4月，第四届世界古都论坛将在我市举办。市文物局相关负责人透露，本届论坛将以“建成国家级中西方文明交流互鉴的重要平台”为目标，站位黄河文化、中华文明、世界大河文明的大格局，从论坛规格、形式主题、嘉宾邀请、媒体传播等多方面提升，进一步扩大世界古都论坛的国内外影响力。

　　站在新的历史起点上，我市将紧扣时代发展脉博，融入国家重大战略，彰显洛阳厚重的历史文化底蕴，推动文化资源优势更好转化为发展优势。（记者 智慧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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