在解放思想中实现改革突破——三论推动省第十一次党代会精神在洛阳落地见效

深刻把握省第十一次党代会战略部署，推动洛阳在实现“两个确保”中奋勇争先，必须扭住改革这个“关键一招”。市委书记江凌在全市领导干部会议上强调，要结合党史学习教育，在全市开展思想解放大讨论，真正把改革的思维和理念树立起来，以思想观念大解放推动改革发展大突破。

发展出文章，改革来破题。

深刻把握省第十一次党代会战略部署，推动洛阳在实现“两个确保”中奋勇争先，必须扭住改革这个“关键一招”。市委书记江凌在全市领导干部会议上强调，要结合党史学习教育，在全市开展思想解放大讨论，真正把改革的思维和理念树立起来，以思想观念大解放推动改革发展大突破。

锚定“两个确保”，这次省党代会将“深化改革开放”列入必须坚持的“六大原则”，将“全面深化改革”列入“十大战略”，就是要拆壁垒、破坚冰、解痛点、疏堵点，在重点领域关键环节取得重大改革突破，以有效市场和有为政府的更好结合，塑造高质量发展体制机制新优势，传递出“锐意改革创新”的坚定决心。特别是聚焦“改什么、怎么改”，省党代会对市场化改革作出具体部署，明确提出在全省实施创新发展综合配套改革，推进要素市场化配置，激发各类市场主体活力，对洛阳尤其具有针对性、指导性。

回望历史的天空，改革开放犹如一声春雷惊醒了大地，开启了一个国家追赶时代的步伐。荡着这样的春潮，洛阳踏上了发展快车道，取得了巨大的发展成就。然而，一个不争的事实是，与沿海发达地区相比，也正是在改革开放进程中，洛阳发展的步伐慢了下来，渐渐被一个个“后起之秀”超越，“共和国长子”的荣光一度暗淡，令洛阳人无不为之嗟叹。

有人说，发展上的差距，既体现在发展体量与质量上，更体现在发展动力与活力上，核心在于处理市场与政府“两只手”的关系上。诚然，清醒审视自身，洛阳仍面临着经济领域市场化不足、社会领域市场化过度的突出问题，缺位、越位、错位现象交织并存，特别是一些同志计划经济思维依然根深蒂固，推动工作受制于条条框框、本本主义，习惯于用政府主导的行政手段，局限于体制内的资源，没有让市场在配置资源中真正发挥决定性作用，成为制约洛阳发展的深层次原因。

改革不是先发展地区的专利，越是后发展地区越需要通过改革来形成竞争优势。

今天，我们肩负着重振洛阳辉煌的历史使命，这次省党代会更是明确提出，洛阳作为中原城市群副中心城市，要锚定万亿级经济总量目标，坚持“创新产业双驱动、改革开放两手抓”等战略举措，尽快形成全省高质量发展新的增长极。可以说，洛阳作为老工业基地，以改革激发内生动力，一方面比别的地方更加困难，一方面又比别的地方更加紧迫。越是如此，越需要我们在全面深化改革上勇于先行先试，特别是在推进市场化改革上敢于涉险滩、攻难关、啃硬骨头，以“杀出一条血路”的改革勇气，既为自身后来居上增添活力，又为全省积累经验。

改革由问题倒逼而生，更要奔着问题而去。

以更大力度推进改革突破，就要来一次思想观念大解放，切实改变传统思维、固有套路、习惯做法，真正用改革的思维、改革的办法激发新活力；就要聚焦洛阳发展中遇到的堵点、痛点、难点问题，深化要素市场化配置改革，大力培育和引进土地、人才、资本、技术、数据等要素市场，加快形成与创新发展相适应的要素市场，同时加快转变政府职能，深化放权赋能改革，确保“该统的统起来、该放的放到位”，真正让市场更有效、让政府更有为。

“问渠哪得清如许，为有改革活水来。”

打开思想解放的“总开关”，争当改革促进派，以推进经济领域市场化改革的重点突破，带动全面深化改革的满盘活，洛阳就能在现代化建设新征程中重塑新优势，以改革大突破实现发展大跨越。（洛平）